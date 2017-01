Polícia Civil investiga assalto a argentinos no Norte da Ilha, em Florianópolis

Turitas 19/01/2017 | 14h25 Atualizada em

A Polícia Civil investiga um assalto ocorrido a argentinos nesta quarta-feira na Praia dos Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis. Os policiais estiveram no local onde a família está hospedada na tarde de quarta, mas não encontrou as vítimas. Por isso, os investigadores vão voltar até a residência nesta quinta-feira atrás de novas informações.

Pelo boletim de ocorrência, o carro da família teria sido levado quando eles chegavam em casa. No entanto, o relato ainda carece de mais detalhes de acordo com a delegada Ana Cláudia Ramos, responsável pela Delegacia de Furtos e Roubos da Capital.

O assalto foi feito por um suspeito armado. A reportagem do DC apurou que dois carros teriam sido levados na ocorrência, um Jetta escuro e uma Ecosport. O fato teria ocorrido na Rua Manoel Pacífico da Silva.

Segundo a delegada, nesta época do ano não há um aumento de casos envolvendo argentinos. Ela os inclui dentro do grupos dos demais turistas:

— Argentinos são vítimas como qualquer outra pessoa. Mas não estamos registrando um número muito grande, não tem sido um volume muito assustador. Nenhum roubo que chamou muita atenção, com extrema violência.

Casos envolvendo argentinos em temporadas passadas:

Pescador dos Ingleses conta como encontrou criança argentina perdida

"A sensação de ter arma apontada pra cabeça é horrível", diz argentino assaltado

Apartamento de argentinos é assaltado em Florianópolis

Apartamento de argentinos é assaltado na Cachoeira do Bom Jesus

Após momentos de terror, turistas argentinos cogitam deixar Florianópolis

Turista argentino é assassinado a tiro na frente da família em Florianópolis