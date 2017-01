Polícia faz operação no presídio e na penitenciária de Joinville

Segurança 25/01/2017 | 09h24 Atualizada em

Uma operação no Presídio Regional de Joinville e na Penitenciária Industrial de Joinville está sendo realizada na manhã desta quarta-feira. O Departamento de Administração Prisional (Deap) de Florianópolis, Polícia Militar e Judiciário estão nesta manhã realizando um "pente-fino" no local, em função da situação penitenciária do País. Viaturas da PM de Joinville, Blumenau e Florianópolis participam da ação.



Policiais militares cercaram a unidade e ocuparam o telhado do presídio. Houve um princípio de rebelião durante o início da operação policial. Cerca de 40 familiares de presos estão no local e ficaram assustados com barulhos de tiros vindos de dentro do presídio. Entretanto, em nota oficial, a Secretaria de Estado afirma que o procedimento ocorre de forma tranquila dentro do presídio e penitenciária e que nenhum incidente foi registrado.



Segundo a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), ocorreu uma Operação Integrada de Segurança Prisional (OISP). A OISP é uma operação que envolve revistas estruturais, revistas de busca nas celas e ambientes prisionais (pente-fino), inspeções e auditorias internas, quando necessário.



A ação desta quarta em Joinville tem caráter preventivo e conta com aproximadamente 150 agentes penitenciários de todas as regiões do Estado, policiais militares do 8º e 17º Batalhão de Joinville, policiais civis, bombeiros voluntários da região, cães farejadores das Guardas Municipais de Balneário Camboriú e Florianópolis.



Leia as últimas notícias



A polícia busca armas, drogas e celulares. Ao todo, são 1.400 presos no presídio e penitenciária. A diretoria dará entrevista coletiva mais tarde, para falar do resultado da operação.



Familiares de presos fecharam a rua por volta das 11 horas. Mas depois de conversas, liberaram a via.









* Em breve, mais informações