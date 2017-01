Possibilidade de racha antes de atropelamento nos Ingleses está praticamente descartada

Investigação 05/01/2017 | 12h14 Atualizada em

As circunstâncias do acidente que matou uma pessoa e deixou duas feridas na madrugada do último domingo em Florianópolis ainda não estão definidas. A Polícia Civil aguarda laudos de perícias requisitadas para concluir o que ocorreu antes, durante e depois da colisão do Chevrolet Camaro com placas de Sapiranga (RS) que atingiu Cristiane Flores, morta no local, o esposo Nilandre Lodi, que teve as duas pernas amputadas e está internado, e Gean Mattos, também hospitalizado em estado grave.

Uma das linhas de investigação está praticamente descartada, segundo o delegado Eduardo Mattos. Tanto pelas imagens, quanto pelo depoimento de testemunhas, os investigadores avaliam que não houve racha antes do acidente, como foi levantado por algumas pessoas.

O motorista do veículo que atingiu as vítimas, Jeferson Beuno, está foragido. A Justiça decretou a prisão dele, mas o advogado de defesa, Ademir Costa Campana, alega que seu cliente foi atingido por um Audi antes de bater nas três pessoas. O veículo citado por Campana realmente aparece nas imagens das câmeras de segurança da região.

Para o delegado, não está descartado que o Audi tenha participação na colisão, mas ele indica que o Camaro tenha sido o principal responsável:

— Há a possibilidade de o veículo Audi ter contribuído para o acidente, mas a causa principal do acidente, a princípio, foi o excesso de velocidade do Camaro.



Leia mais:

"Não tenho mais condições de morar em Florianópolis", diz pai de vítima

Vítimas de atropelamento em SC planejavam retorno da família a Passo Fundo