Pré-cadastros em dois novos CEIs terminam no dia 30 de janeiro em Joinville

Educação 25/01/2017 | 09h30

Pais de crianças com idade de 0 a 3 anos têm até o meio-dia da próxima segunda-feira para fazer a pré-matrícula de seus filhos nos dois novos Centros de Educação Infantil (CEI) construídos nos bairros Vila Nova e Jardim Iririú.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



As ofertas são para os CEIs Laércio Beninca, no Vila Nova, na rua Laércio Beninca; e o CEI Irmã Maria da Graça Brás, no Jardim Iririú, na rua Papa João Paulo I.



A listagem final de todos que fizeram o cadastro será divulgada no dia 31, terça-feira. A partir desta data, os pré-cadastrados terão três dias para apresentar os documentos. Para as crianças com até 3 anos, as vagas serão confirmadas conforme critérios socioeconômicos



Os novos CEIs irão oferecer 610 vagas, sendo 308 no Laércio Beninca e 302 no Irmã Maria da Graça Brás. No total, a Prefeitura de Joinville vai oferecer este ano 18 mil vagas nos 68 Centros de Educação Infantil (CEIs) e mais 3.003 vagas contratadas de entidades educacionais filantrópicas. As unidades iniciarão as atividades em fevereiro.



Vagas para 4 e 5 anos

O dois novos CEIs também oferecem vagas para crianças de 4 e 5 anos. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, dia 30. Neste caso, a vaga fica automaticamente reservada no ato do preenchimento do cadastro. Já para as crianças com até 3 anos, as vagas serão confirmadas conforme critérios socioeconômicos



Como se cadastrar

O preenchimento do cadastro de vagas para os novos CEIs pode ser feito pela internet. Veja o serviço Cadastro para vaga em CEIs e creches para crianças de 0 a 3 anos.



As pessoas que não têm acesso à internet podem fazer a inscrição diretamente na Secretaria de Educação, na rua Itajaí, 320, Centro, no horário das 8 às 14 horas.