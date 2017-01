Prédio é interditado no Norte da Ilha após deslizamento

Preocupação 31/01/2017 | 20h47 Atualizada em

O aposentado José Luis Freire, de 56 anos, estava acordado às 6 horas desta terça-feira e acompanhava com preocupação a força da chuva no Capivari, região dos Ingleses, no Norte da Ilha de SC. A água já soltava pela boca de lobo da Servidão Juvêncio Caetano Marques. Por volta de 7h30, um estrondo o fez correr.



O barulho foi tão forte, que ele achou que alguma casa tinha desabado. O cenário foi de susto: os moradores do prédio de número 160 saíam às pressas, pois a tubulação que sustentava o rio Capivari, que passa em frente à edificação, estourou, carregou a terra, derrubou um muro e por pouco não atingiu o prédio. O local foi interditado pela Defesa Civil e as quatro famílias que moravam no local precisaram sair. Ainda há risco de novos deslizamentos na área.



Uma das moradoras do prédio, que não quis se identificar, contou que acordou com o barulho do deslizamento. A parte do solo arenoso começou a se desprender lentamente, até que, com um novo estrondo, o muro de uma casa vizinha desabou e parte do pátio do prédio foi atingido. Segundo ela, bombeiros e Defesa Civil chegaram rápido e já pediram para todos deixarem suas casas. Mesmo assim, houve tempo para retirar os móveis do local, contou.



— Nós estamos na casa de amigos e não sabemos quando e se vamos poder voltar. A gente está tão abalado com a situação que é até difícil falar mais — disse ela.



Seu João da Silveira, 49, desde que nasceu mora nos Ingleses e passa pela região do deslizamento. Ele conta que antes, o rio Capivari já costumava alagar a região, fato confirmado pelo também morador, José Luis, que mostra com foto como era a via antes do calçamento.

— Colocaram essas tubulações no rio, fizeram o calçamento por cima e construíram um prédio do lado. Eu não moraria ali — revelou João.



O que diz a Defesa Civil



Oficialmente, de acordo com Marcos Roberto Leal, agente da Defesa Civil de Florianópolis que esteve no local durante a manhã, houve um rompimento da rede pluvial em frente do prédio.



— Pelo que temos de informação, foi feita uma conexão do rio com tubulação. Como o solo é pura areia, a água está levando fácil o solo e o deslizamento se aproxima cada vez mais da edificação. O primeiro passo, que é resguardar as vidas dos moradores, nós fizemos. Interditamos o local temporariamente — explicou o agente.



O segundo passo, alertou Marcos, foi a visita de funcionários da Secretaria de Obras no local, para avaliação do que pode ser feito. Por enquanto, não há informação de quando os trabalhos de restauração da tubulação começarão e de quando o prédio poderá ser desinterditado.

Preocupação com novos deslizamentos



Segundo a Defesa Civil de Floripa, os casos no Capivari e Saco dos Limões foram os dois únicos deslizamentos registrados com a chuva da madrugada de terça. Mas como a previsão é de novos temporais, as equipes estarão em alerta nesta quarta para a possibilidade de novos episódios.



De meia noite às 12 horas de ontem, choveu 120 mm na área central da cidade, com uma média de 110 mm nas demais regiões. Sendo que o limite que a Defesa Civil trabalha de saturação do solo - para aguentar sem deslizamentos — é de 100 mm.



— A gente avalia que a cidade ainda suportou bem. A nossa preocupação é com a previsão de mais chuva para as próximas 24 horas, que pode atingir um acumulado de 200 mm. O que é um volume muito grande e que pode trazer deslizamentos generalizados, ou seja, em quase todas as regiões — preocupa-se o responsável pela Defesa Civil da Capital, Luiz Eduardo Machado.



Machado avisa que tanto a Defesa Civil, como bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria de Obras e outras entidades estarão de plantão para atender as emergências, com aproximadamente 100 pessoas.

— Em caso de mais chuvas, quem mora em áreas de encostas deve observar se está escorrendo muita água no terreno, e se árvores ou postes foram atingidos. A orientação é deixar imediatamente a casa e chamar a Defesa Civil. Em caso de alagamentos, o pedido é para não entrar em contato com a água, por questões de saúde — explicou.



Defesa Civil: 199

Bombeiros: 193



