Presidente do Criciúma critica arbitragem após derrota para o Fluminense

Primeira Liga 25/01/2017 | 07h40 Atualizada em

O presidente do Criciúma gostou da postura do time dentro de campo, mas não engoliu a arbitragem do duelo na derrota do Tigre por 3 a 2 para o Fluminense, na noite de terça-feira, na estreia da Primeira Liga. Em entrevista à rádio Eldorado após o confronto, Jaime Dal Farra disse que irá fazer uma reclamação formal do árbitro Adriano Milczvski. Segundo o dirigente, a atuação do juiz acabou comprometendo o resultado final da partida.



- Para mim foi muito injusto o placar. A gente criou muitas chances, mas não conseguiu converter. Tivemos um domínio na posse de bola, jogamos de igual para igual e a equipe veio com postura e personalidade. Estranhei algumas situações, uma falta ridícula que o juiz não deu e acabamos tomando o segundo gol. O primeiro ele estava impedido. O juiz, me desculpa, vou ter que fazer uma reclamação formal, tem uma comissão de arbitragem e o juiz não pode interferir dessa forma num resultado. Mas estou satisfeito com a estreia e o Criciúma vai mostrar que é candidato ao título do Catarinense - desabafou Dal Farra.

Do time catarinense titular que começou a partida contra o Flu, apenas dois não estavam na temporada passada (Pimentinha e Maicon Silva). O entrosamento ficou claro e o Criciúma conseguiu fazer uma boa partida, impondo o ritmo, jogando solto e criando muitas oportunidades.

- A continuidade é importante, os jogadores já se conhecem e isso contribui para o time ter um bom desempenho. Estamos num começo de trabalho, temos bastante a evoluir, mas tem que chegar. Não pode perder gol. Criamos muitas oportunidades e essa vai ser a tônica do Tigre em todos os campeonatos que vamos participar. Hoje (terça-feira) mostramos uma superioridade durante o jogo, mas temos que ter mais objetividade para não perder chances - completou o dirigente.

O Tigre volta a campo pela Primeira Liga no dia 7 de fevereiro, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Pelo Estadual, o duelo é neste sábado, diante do Avaí, no Majestoso.

Leia mais:

Acesse a tabela da Primeira Liga

Criciúma sai na frente, mas acaba derrotado pelo Fluminense na estreia da Primeira Liga