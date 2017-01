Primeiro dia de aumento da tarifa é marcado por protesto e "catracaço" no Centro de Joinville

Transporte coletivo 09/01/2017 | 20h18

Por pelo menos 30 minutos no fim da tarde de ontem, as catracas de entrada do Terminal Central de Joinville foram vistas apenas como obstáculo: às 18 horas, o Movimento Passe Livre (MPL) deu início a um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus. Cerca de 50 integrantes e simpatizantes do movimento se reuniram na Praça da Bandeira com faixas, enquanto um grupo distribuía folhetos com críticas à gestão do transporte público da cidade a quem entrava e saia do terminal.



Após caminharem com as faixas e pararem por um breve período o trânsito na rua Nove de Março, os manifestantes organizaram um “catracaço”. Todos os usuários que chegavam para entrar no Terminal Central eram orientados a pular ou a passar por baixo das catracas – e foram atendidos por um grande número de pessoas de todas as faixas etárias.



Thainara Dambros, 17 anos, e Kaiandra dos Anjos, 20, ficaram pensativas ao chegarem ao local, mas foram incentivadas por uma cozinheira de 65 anos, que não quis se identificar. Depois, ela as seguiu por baixo da catraca.



– É um absurdo. No horário de pico, os ônibus vão sempre lotados e nem estão em boas condições – avaliou Kaiandra, que utiliza a linha Petrópolis duas vezes por dia.



O protesto foi pacífico na maior parte do tempo, até a chegada de seguranças contratados pelas empresas de ônibus. Eles fecharam as passagens das catracas com o corpo, proibindo que entrassem sem pagamento. Alguns manifestantes e os seguranças travaram discussões verbais e embates corporais leves, até que uma das catracas ficou protegida por um ativista para que o protesto continuasse.





O novo valor da passagem de ônibus entrou em vigor à zero hora desta segunda-feira, 9 de janeiro, a R$ 4 (antecipada) e R$ 4,50 (embarcada). Anteriormente, os valores eram R$ 3,70 e R$ 4,50.



Confira os valores da passagem em outras cidades (*)



Brasília (DF) - 5,00

Campinas (SP) - R$ 4,50

Guarulhos (SP) - R$ 4,50

Barueri (SP) - R$ 4,20

São Caetano do Sul (SP) R$ 4,10

Santo André (SP) - R$ 4,10

Belo Horizonte - R$ 4,05**

Florianópolis - R$ 3,90

Salvador (BA) - R$ 3,60

(*) As cidades têm sistemas diferenciados de bilhetagem e modelos de transporte público.

(**) Valor médio dos vários tipos de passagem.