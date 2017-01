Procon SC divulga lista de sites não confiáveis para compras online

Direito do consumidor 31/01/2017 | 17h44 Atualizada em

O Procon de Santa Catarina divulgou nesta terça-feira uma lista com sites que considera não confiáveis para efetuar compras online. Segundo o presidente do órgão, Maycon Baldessari, a listagem foi atualizada considerando páginas que não respondem às notificações do Procon, ou não atendem as demandas do consumidor ou que não existem.



O Procon reforça que os direitos do consumidor na internet são os mesmos que em estabelecimentos físicos. Na hora de comprar pela internet, a recomendação é que o consumidor busque a opinião de conhecidos. De acordo com Baldessari, também é importante ficar atento às ferramentas de segurança e certificados e checar se o site tem informações sobre a loja, como CNPJ, endereço e telefone de contato.

Veja a listagem dos sites considerados não confiáveis pelo Procon SC

