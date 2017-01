Reforços do Figueirense chegam com discurso afiado: voltar à Série A /

Novidades 09/01/2017 | 17h23 Atualizada em

Jogadores chegaram com discurso focado no acesso à primeira divisão. Foto: Divulgação

De olho nas estreias da Primeira Liga e do Campeonato Catarinense, o Figueirense apresentou na tarde desta segunda-feira dois de seus reforços para a temporada 2017. O evento ocorreu em uma academia da Grande Florianópolis, onde o clube realiza a parte física de sua pré-temporada. Uma das principais contratações até aqui, o atacante Bill, artilheiro da Série B do ano passado pelo Ceará, disse que chega com vontade de fazer com que o clube retorne imediatamente para a Série A.

— O Figueirense é um clube grande e merece estar na Primeira Divisão. Prometo muito empenho para que o clube realize um grande ano — disse Bill, que também contou que fechou com o Figueira por um pedido da sua mulher, que tem família em Florianópolis.

Outro jogador apresentando nesta segunda-feira foi o goleiro Luis Carlos. Ele veio do Guarani, de Campinas, onde participou da campanha de acesso à Série B. Na chegada ao Figueira, lembrou a tradição do Alvinegro de revelar grandes goleiros.

— Chego com muita vontade de conquistar o meu espaço, respeitando os goleiros que já estavam por aqui. E com muito trabalho tenho certeza que o Figueirense irá retornar para a série A — disse.

Segundo o repórter Fabiano Linhares, da rádio CBN/Diário, o Figueira ainda corre atrás de um meia e de um meia-atacante para fechar seu elenco para a temporada.