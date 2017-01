Relatório da Fatma aponta 138 pontos próprios para banho no litoral de Santa Catarina

Balneabilidade 27/01/2017 | 17h38 Atualizada em

O oitavo relatório de balneabilidade das praias do litoral de Santa catarina foi divulgado nesta sexta-feira e mostra que passou de 138 para 143 os pontos próprios para banho. O número corresponde a 66,8% dos 214 pontos avaliados pela Fatma. As coletas e as análises foram feitas entre os dias 23 e 26 deste mês.

Em Florianópolis, os números se mantiveram iguais ao relatório anterior, com 49 (65,3%) locais liberados aos banhistas e, no restante do Litoral, 94 (67,6%) estão próprios para banho.



Em relação ao relatório da semana passada, sete pontos passaram a ser impróprios e outros 12 passaram para próprio.

O técnico de Laboratório da Fatma Marlon Daniel da Silva diz que os banhistas devem evitar entrar na água próximo a saídas pluviais e de rios. As placas que apontam as condições das praias têm sido constantemente alvo de vandalismo, por isso é importante a consulta pela internet antes do banho de mar.

Como funciona a classificação



Para que a análise confirme se o ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli - presente em fezes de animais e humanos. Para obter o resultado, são necessárias ainda cinco coletas consecutivas.



Próprio

Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas anteriores, no mesmo local houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.



Impróprio

Quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas anteriores, no mesmo local, for superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros.



