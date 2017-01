Rio do Sul recebe o Praia Clube em Lages pela Superliga de vôlei

Mais recursos 30/01/2017 | 18h38 Atualizada em

Pela segunda vez nesta Superliga de vôlei, o time de Rio do Sul irá disputar uma partida na cidade de Lages, na Serra. Nesta terça-feira, a partir das 20h15min, as catarinenses recebem o Dentil Praia Clube, de Minas Gerais, em duelo válido pela sexta rodada da competição.

O objetivo de levar o mando de campo para Lages, segundo a diretoria do clube, é arrecadar mais dinheiro com a venda dos ingressos, já que a capacidade do ginásio Jones Minosso é quatro vezes maior do que a do Artenir Werner, na cidade de Rio do Sul.

Ainda há ingressos à venda para a disputa, ao preço de R$ 20, para compra antecipada via internet ou nos pontos de venda em Rio do Sul e Lages. Na hora da partida, será cobrado R$ 30.

O técnico de Rio do Sul, Pedro Castelli Filho, diz que a equipe está motivada e trabalhando duro para enfrentar as mineiras.

– Sabemos do grande desafio de enfrentar o Praia Clube, mas estamos dia após dia trabalhando muito para esta partida. Esperamos que a torcida compareça e torça por nossa equipe – conta o treinador das catarinenses.

Após o desafio em Lages, Rio do Sul volta a jogar em casa. Na sexta-feira, o time recebe o Vôlei Nestlé, de Osasco, no ginásio Artenir Werner.

