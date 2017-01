Rodrigo Faraco: venda de Gabriel faz bem aos cofres do Avaí

Avaí 30/01/2017 | 21h39 Atualizada em

A negociação do zagueiro Gabriel era prevista. O Avaí não poderia imaginar que iria se reestruturar financeiramente só com a cota de televisão maior da Série A. É preciso fazer dinheiro com o melhor patrimônio, que são os atletas formados na base.



Se a tratativa se confirmar com os números cogitados – 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões), com o Avaí mantendo 15% dos direitos econômicos – será uma amarração muito bem feita. Já escrevi aqui e torno a repetir: Gabriel tem talento para ser um ótimo zagueiro. Vai depender das escolhas que ele fizer na carreira. Já o Avaí, está certo. É preciso colocar a casa em ordem, no aspecto financeiro.



Leia mais comentários de Rodrigo Faraco