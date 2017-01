Sábado será de sol com aumento de nuvens à tarde em Santa Catarina

De olho no tempo 21/01/2017 | 08h46 Atualizada em

Depois de um amanhecer de temperaturas mais amenas - no Planalto Sul a mínima prevista é de 7ºC - os termômetros voltam a subir ao longo do dia. Na mesma região, essa amplitude térmica pode chegar a 24°C, já que a máxima prevista é de 31°C.



Depois de uma manhã de sol em boa parte de Santa Catarina, a previsão é de aumento de nebulosidade com chuva fraca à tarde e à noite no litoral e pancadas de chuva nas regiões de divisa com o Paraná. Nas demais regiões, a chance de chuva é menor, segundo a Epagri/Ciram.



— Por conta desse calor, as nuvens voltam a aumentar no fim do dia, mais em direção a noite, e trazem condição de chuva fraca e passageira em em algumas cidades próximas ao Paraná e também do litoral. As temperaturas mais uma vez ficam típicas de verão, se aproximando durante a tarde dos 30 a 32°C na maior parte das cidades, subindo um pouco mais no Oeste Catarinense — diz a técnica em meteorologia Bianca Souza.

No domingo há previsão de pancadas de chuva mais fortes em algumas áreas



Dia terá a presença do sol na maior parte do Estado, porém, terá aumento da nebulosidade nas cidades próximas ao litoral, trazendo pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Essa chuva se estende pra todas as regiões no fim do dia, e em alguns locais pode chegar a acumular volumes mais altos, podendo provocar alagamentos rápidos em ruas e avenidas.

As temperaturas no domingo sobem um pouco mais do que hoje, chegando aos 32ºC a 34°C em boa parte das cidades.

Veja a previsão do tempo para este sábado, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE

Temperaturas: 33ºC/ 22ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



PLANALTO NORTE

Temperaturas: 31ºC/ 20ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Temperaturas: 32ºC/ 20ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Temperaturas: 34ºC/ 14ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



VALE DO ITAJAÍ

Temperaturas: 33ºC/ 19ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens



LITORAL SUL

Temperaturas: 34ºC/ 18ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens



PLANALTO SUL

Temperaturas: 31ºC/ 7ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens



MEIO-OESTE

Temperaturas: 31ºC/ 15ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE

Temperaturas: 31ºC/ 15º

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



EXTREMO OESTE

Temperaturas: 33ºC/ 19ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

