Saiba quais são as cidades de Santa Catarina mais atingidas por raios

Do dia 1º até segunda-feira (30), quem liderou o registro de raios em Santa Catarina foi Joinville. Os sensores da rede BrasilDAT e do Inpe identificaram 3.925 raios na cidade. Logo atrás estão Garuva (3.173), Jaraguá do Sul (1.965) e São Francisco do Sul (1.825), localizados na faixa entre o Vale do Itajaí, Litoral Norte e Norte do Estado. Apenas em janeiro, oEstado registrou mais de 84 mil raios, média de dois por minuto.

Quem disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Apesar das ocorrências dos últimos 30 dias se concentrarem no norte, não significa que as demais regiões estão mais seguras contra raios. Segundo levantamento do Elat, é no Oeste onde se encontram as cidades com maior densidade anual de descargas elétricas.

Itapiranga lidera o ranking estadual, com 13 raios por quilômetro quadrado ao ano. Em seguida vêm Guarujá do Sul, Palma Sola e Barra Bonita. O índice não está tão distante do registrado nas áreas mais atingidas no país. Para se ter ideia, a cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro, tem a maior concentração anual de raios no Brasil: 19 por quilômetro quadrado.

O Elat desenvolveu uma rede de sensores que monitora a ocorrência de descargas elétricas em todo o território brasileiro. Na página da rede BrasilDAT, é possível acompanhar em tempo real os dados coletados e uma previsão de raios com 24 horas de antecedência.

Segundo o órgão, tomando por base as temperaturas dos oceanos Atlântico e Pacífico Sul, Equatorial e Norte, a previsão até o fim do verão é de uma incidência 10% maior de raios dentro da média histórica na Região Sul.



