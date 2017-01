Saldões atraem poucos e exigentes clientes no Centro de Joinville

Compras 05/01/2017 | 10h13

O primeiro mega saldão de ofertas nas lojas de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos do Centro de Joinville atraiu poucos — e exigentes — clientes na manhã desta quinta-feira.



Ele não fizeram longas filas nas portas das lojas, nem se empurraram para chegar primeiro nos produdos. Em vez disso, estavam dispostos a comparar preços e questionar vendedores e gerentes sobre cada promoção.



— A gente vem aproveitar, vem olhar, compara. Mas não cai mais em promoções que não existem ou não valem a pena — diz a dona de casa Alice Jaroczinski, a primeira de uma pequena fila que se formou na rua Nove de Março.



Todas as lojas de grandes redes estão oferecendo produtos com até 70% de desconto.



Ao contrário de eventos como o Black Friday, no fim de novembro, e as promoções de Natal, em dezembro, que colocavam em evidência lançamentos e praticamente todos os produtos — de vestuário e alimentos a eletrodomésticos — desta vez o destaque são as pontas de estoque e os produtos que vão dar lugar a outros modelos.



— Como as lojas ficam perto uma da outra, dá para comparar os preços antes de comprar. Vamos caminhar e ver todas — disse Jardel da Silva Alves, que veio com a família de Araquari para dar uma olhadinha nas promoções em Joinville.