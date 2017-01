Santuário de Fátima em Portugal terá câmeras de segurança para prevenção de terrorismo

Vigilância 24 horas 23/01/2017 | 15h43 Atualizada em

O governo de Portugal publicou despacho, nesta segunda-feira, no Diário da República Eletrônico, que autoriza a instalação e o funcionamento de sistema de videovigilância na cidade de Fátima e arredores, para a proteção de pessoas e bens e a prevenção de atos terroristas.

No dia 13 de maio deste ano será comemorado o centenário da aparição de Nossa Senhora na cidade, e milhares de peregrinos e devotos do mundo todo são esperados no local.

Em setembro do ano passado, o papa Francisco confirmou que irá à cidade portuguesa de Fátima (que fica a aproximadamente 130 quilômetros da capital, Lisboa) para as comemorações do centenário, o que fez com que houvesse um interesse maior ainda no evento e uma corrida por reservas nos hotéis da região.

Com o enorme fluxo de peregrinos ao local, cresce o receio de possíveis atentados terroristas durante as comemorações. Dessa forma, o governo português optou, após parecer favorável da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pela instalação de câmeras de vigilância em Fátima. De acordo com o despacho, serão permitidas a captação e gravação de som sempre que se verificar uma situação de perigo concreto para a segurança de pessoas e bens.

O sistema de vigilância funcionará ininterruptamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, e as câmaras devem ser direcionadas de modo a não captarem e não gravarem imagens nos locais mais reservados de oração, como o interior das igrejas, capelas e espaços de devoção. Não será permitida a utilização de câmaras ocultas. Todas as operações deverão ser registradas, e imagens suspeitas devem ser arquivadas por um período mínimo de dois anos.

Centenário

A comemoração remete ao ano de 1917, quando três pequenos pastores — os irmãos Francisco e Jacinta, além de Lúcia, prima dos dois — afirmaram ver a imagem de Nossa Senhora na Cova da Iria, local a 2,5 quilômetros da cidade de Fátima.

Segundo relatos da época, naquele ano, Nossa Senhora teria aparecido várias vezes para as três crianças entre maio e outubro. No dia 13 de outubro, uma multidão teria presenciado o chamado Milagre do Sol, quando, repentinamente, uma chuva que atingia a região cessou e as roupas das pessoas secaram instantaneamente.

*Agência Brasil