Se México não quer pagar muro, Peña Nieto deveria cancelar sua visita aos EUA, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, aumentou ainda mais a tensão com o México nesta quinta-feira, quando aconselhou o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a cancelar sua visita a Washington caso não pretenda pagar pelo muro que será construído na fronteira entre os dois países.

— Se o México não quiser pagar o muro tão necessário, melhor que cancele sua próxima visita — afirmou o presidente americano no Twitter, referindo-se ao encontro previsto para a próxima terça-feira.

Trump disse que os Estados Unidos têm um déficit comercial com o México da ordem de 60 bilhões de dólares.

— Foi um acordo de apenas um lado desde o início do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, com enorme número de empregos e empresas perdidas — disse Trump.

O presidente americano assinou na quarta-feira dois decretos sobre fortalecimento da vigilância migratória, sendo que o primeiro deles determina o início "imediato" dos passos necessários para construir um "muro físico" na fronteira.

Em declarações à rede de TV ABC News, Trump insistiu que o México pagará pela gigantesca obra, cujo custo pode alcançar até 50 bilhões de dólares, segundo diversas fontes.

O presidente Peña Nieto afirmou na véspera, em uma mensagem à nação, que seu país não pagará pelo muro, enquanto vários partidos políticos mexicanos o pressionavam para que cancele a visita a Washington.

