Secretário de Defesa americano garante compromisso com a Otan

O novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, assegurou, nesta sexta-feira, que Washington está comprometido com a Otan. No sábado, o presidente Donald Trump planeja discutir com os líderes da França, Alemanha e Rússia.

Mattis falou por telefone na quinta-feira com os ministros da Defesa da França, Alemanha e Israel, segundo o porta-voz do Pentágono, o capitão Jeff Davis.

Em conversa com a ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, ele "assegurou o compromisso duradouro com a aliança da Otan", indicou Davis em um comunicado.

"Agradeceu a ministra von der Leyen pela liderança de seu país nas atividades da Otan no flanco oriental e no Afeganistão, e reconheceu o papel da Alemanha na luta contra o terrorismo, especificamente na coalizão contra o ISIS", acrescentou, usando um acrônimo para o grupo extremista Estado Islâmico.

Mattis também enfatizou a importância da Organização do Tratado do Atlântico Norte ao seu homólogo francês Jean-Yves Le Drian, com quem discutiu a cooperação em termos de segurança.

Como principais membros da União Europeia, ambos os países têm se preocupado com o desprezo de Trump pela Otan, à qual chamou de "ultrapassada", bem como seus elogios ao presidente russo, Vladimir Putin.

No sábado, Trump falará por telefone com Putin, com a chanceler alemã Angela Merkel e com o presidente francês François Hollande, segundo a Casa Branca.

*AFP