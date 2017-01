Seleção Brasileira vence Colômbia por 1 a 0 em amistoso para homenagear a Chapecoense

Jogo da Amizade 25/01/2017 | 23h42 Atualizada em

A quatro dias da data que marca os dois meses do acidente aéreo com o time da Chapecoense, o futebol brasileiro viveu um momento especial ontem à noite. Brasil e Colômbia se enfrentaram no Jogo da Amizade, em lembrança às 71 vítimas fatais da queda do voo da LaMia, em uma noite marcada por emoções. Houve homenagens, carinho, solidariedade — e até mesmo futebol. A Seleção venceu o confronto por 1 a 0, gol de Dudu, o que valeu para manter a impressionante sequência de Tite, com 100% de aproveitamento após sete jogos, e também a liderança do próximo ranking da Fifa, a ser divulgado em fevereiro, algo que o Brasil não conseguia desde maio de 2010.

Sobreviventes receberam homenagens no gramado do Engenhão Foto: Pedro Martins / MoWA Press

Amtes do amistoso, o Engenhão — com apenas 18.695 pessoas, a marca negativa da noite — foi palco de homenagens aos quatro brasileiros que sobreviveram ao acidente em Rionegro. Os jogadores Follmann, Neto e Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel foram saudados pela torcida e receberam placas especiais do jogo. Juan Carlos de la Cuesta, presidente do Atlético Nacional-COL, esteve presente na solenidade.

Leia mais:

FOTOS: sobreviventes da Chapecoense visitam jogadores da Seleção Brasileira



Depois, até mesmo o jogo ficou em segundo plano: na TV Globo, Galvão Bueno dividiu os microfones com Henzel, que narrou diversos lances, inclusive o gol de Dudu, no início do segundo tempo. Houve também a participação de Alan Ruschel como comentarista e uma entrevista com Follmann, que chegou a cantar na cabine de transmissão — e deu um abraço apertado no veterano narrador. Da sua casa, no Paraná, Dona Ilaídes, mãe do goleiro Danilo, também participou da transmissão.

No campo, apesar do pouco entrosamento dos dois times, que tiveram apenas jogadores que atuam na América do Sul, o jogo foi interessante. Os colombianos tiveram boas chances com Borja e Uribe, que acertou a trave, no primeiro tempo. Dudu fez o gol brasileiro logo a 1min da etapa final, ao aproveitar o rebote de uma dividida de Diego Souza com o goleiro González. Titular da zaga, Geromel teve grande atuação e certamente se colocou no radar de Tite, enquanto Walace foi mais discreto. Luan, que entrou no segundo tempo, não teve muitas chances de mostrar serviço.

BRASIL 1x0 COLÔMBIA

BRASIL

Weverton; Fágner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; (Jorge, int) Walace, Willian Arão (Rodriguinho, int), Lucas Lima (Gustavo Scarpa, 23'/2ºT), Dudu (Camilo, 33'/2ºT) e Robinho; (Diego, int) Diego Souza (Luan, 17'/2ºT).

Técnico: Tite

COLÔMBIA

González; Bocanegra, Tesillo, Felipe Aguilar e Díaz; (Balanta, 16'/2ºT) Abel Aguilar (Cuellar, 23'/2ºT), Uribe e Torres; (Montoya, int) Copete (Hernández, 16'/2ºT), Gutierrez (Berrío, int) e Borja (Rangel, 23'/2ºT).

Técnico: José Pekerman

GOL: Dudu (B), a 1'/2ºT

CARTÕES AMARELOS: Geromel, Rodrigo Caio e Lucas Lima (B), A. Aguilar (C)

ARBITRAGEM: Jorge Balino, auxiliado por Lucas Germanotta e Gabriel Chade (trio argentino)

PÚBLICO: 18.695 / RENDA: R$ 1.219.675,00

LOCAL: Estádio Nilton Santos, no Rio

*ZHESPORTES