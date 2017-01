Semana começa com sol entre nuvens e chance de chuva em SC

De olho no tempo 23/01/2017 | 06h52 Atualizada em

Com temperaturas típicas de verão, a semana começou com tempo seco e sol entre nuvens na maior parte de Santa Catarina. Mas com o passar das horas, as nuvens aumentam e o sistema cavado (área de convergência de vento) no oceano traz pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e início da noite.

Mesmo com a precipitação em todo o Estado, as temperaturas permanecem elevadas. Segundo a previsão do tempo da Eagri/Ciram, os termômetros marcam 33ºC no Litoral Norte, 31ºC no Vale do Itajaí e se aproximam dos 30ºC no Planalto Norte.

Próximos dias

A meteorologista da RBS/TV em Santa Catarina, Bianca Souza, alerta para o aumento do calor ao longo dos próximos dias. Amanhã, mais uma vez o sol aparece entre nuvens em todas as regiões e os termômetros se aproximam dos 33°C à tarde.



— A umidade do ar estará alta e com ela teremos a sensação de abafamento, e por isso teremos aquela impressão de que a temperatura está mais alta do que a registrada no termômetro.



Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

