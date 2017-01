Semana começa com sol entre nuvens em Santa Catarina

PREVISÃO DO TEMPO 29/01/2017 | 20h55

A semana em Santa Catarina promete começar com a presença de sol entre nuvens nesta segunda-feira, com ocorrência de chuva fraca pela manhã no litoral e no Vale do Itajaí. Tanto nesta segunda como na próxima terça-feira, a previsão da Epagri/Ciram indica aumento da nebulosidade em todas as regiões durante a tarde, com pancadas isoladas de chuva, principalmente do Meio-Oeste ao litoral.

As temperaturas serão elevadas nesta segunda, com máximas de 34ºC no litoral Norte. Na quarta-feira, a previsão indica nebulosidade variável em todas as regiões do Estado, com chuva por alguns momentos, em especial no litoral. Na quinta, a tendência é de sol e calor na maior parte do dia, com pancadas de chuva e risco de temporais isolados a partir da tarde na maioria das regiões.

Nos dias seguintes, a previsão acena para o início do período com tempo instável e chuva frequente, principalmente entre a tarde e noite.