Semana termina com sol em boa parte de Santa Catarina

A semana terminará com a presença do sol entre algumas nuvens em boa parte Santa Catarina. Segundo o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski, apesar do tempo seco, a sexta-feira registrará pontos nevoeiros pela manhã. No Norte, Vale do Itajaí e parte da Grande Florianópolis, o sol também aparece, mas a chuva de verão pode ser registrada à tarde.



Em relação a quinta-feira, o dia de hoje terá temperaturas mais amenas. No Oste e Sul, que amanheceu com 13ºC, as máximas chegam aos 28ºC à tarde. Já no Norte e no Litoral, a previsão é de temperaturas entre 27ºC a 29ºC.

Amanhã, o dia vai ser de sol e calor em todo o Extremo Oeste, Oeste e Meio Oeste. Na Serra, o sol aparece entre nuvens com temperaturas mais baixas ao amanhecer e máximas perto dos 25ºC. Já no restante do Estado, a presença de um centro de baixa pressão no mar faz o dia ser de muitas nuvens com previsão de chuva no decorrer do dia.

