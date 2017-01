Servidores da Comcap decidem paralisar atividades em Florianópolis

Greve 23/01/2017 | 10h04 Atualizada em

Em assembleia na manhã desta segunda-feira, os servidores da Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap) decidiram paralisar por 24 horas todas as atividades do setor em Florianópolis. A mobilização, que está prevista para iniciar às 7h desta-terça-feira, é contra o pacote de leis enviado por Gean Loureiro para a Câmara de Vereadores no início do mês. Com a reunião desta manhã no pátio da empresa, localizado no bairro Estreito, os serviços de coleta e limpeza das ruas foram prejudicados. Apesar disso, durante o dia o serviço deve ser normalizado.

Por meio de nota, a direção da Comcap orientou os usuários do sistema de coleta a manter os resíduos nos depósitos do próprio domicílio, evitando a exposição de sacos de lixo na rua, até que o serviço seja restabelecido, na manhã de quarta-feira.



Inicialmente, a expectativa era de que a greve não seria deflagrada, já que, segundo assessoria da Companhia, as medidas apresentadas por Gean não afetam a aposentadoria e salário dos servidores. Também através da assessoria, a empresa informou que todos os pagamentos e "compromissos correntes com obrigações previdenciárias e trabalhistas" estão quitados.

Confira a nota na íntegra:

"A Comcap informa que os serviços de coleta e limpeza urbana serão prestados normalmente nesta segunda-feira (23) em Florianópolis. Os empregados da companhia, reunidos em assembleia nesta manhã, decidiram paralisar os serviços por 24 horas, a partir das 7h de terça-feira. Amanhã, portanto, a companhia orienta o usuário do sistema de coleta a manter os resíduos nos depósitos do domicílio, evitando a exposição de sacos de lixo na rua, até que o serviço seja restabelecido, na manhã de quarta-feira. A direção da Comcap demonstrou aos empregados que estão quitados ou previstos para pagamento todos os compromissos correntes com obrigações previdenciárias e trabalhistas. Incluindo o parcelamento de dívida com previdência complementar."

Na tarde de hoje, às 17h, os trabalhadores da Comcap se juntam aos servidores da saúde e educação - que estão em greve desde semana passada - para uma vigília na frente da Câmara de Vereadores.

Servidores da Comcap decidem por 24h de paralisação,pela retirada dos projetos encaminhados pelo prefeito à câmara. pic.twitter.com/kM68rITNF8 ¿ cristian delosantos (@cdelosantos) 23 de janeiro de 2017

Leia mais notícias:

Greve dos servidores municipais não deve atingir a Comcap