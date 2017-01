Servidores de Florianópolis decidem manter a greve até dia 7 de fevereiro /

Paralisação 30/01/2017 | 16h16 Atualizada em

Os funcionários da prefeitura de Florianópolis decidiram manter a greve até pelo menos o dia 7 de fevereiro. A decisão foi tomada em assembleia na tarde desta segunda-feira no Centro da cidade. Com isso, a greve terá ao menos três semanas de duração na Capital. A intenção dos servidores é que os trabalhadores do magistério engrossem a paralisação a partir do dia 7 de fevereiro, quando retornam de férias.

Os servidores devem realizar uma passeata pela Avenida Mauro Ramos agora pela tarde. O ato deve terminar em frente ao gabinete do prefeito, na Rua Tenente Silveira. Para o resto da semana, estão programados atos nos Ingleses, na UPA do Rio Tavares e na Policlínica do Continente, além de uma nova assembleia na tarde de quinta-feira, às 13h30min.

Na assembleia desta segunda-feira, dirigente sindicais afirmaram que devem questionar na Justiça a aprovação da lei que altera o estatuto dos servidores públicos, que ocorreu na última terça-feira. A greve dos servidores foi deflagrada no dia 17 de janeiro, antes mesmo das votações do pacotão de Gean na Câmara.