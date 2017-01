Sesc Verão oferece shows e oficinas de surfe em cinco praias de SC

Diversão 05/01/2017 | 10h24 Atualizada em

O projeto verão do Sesc em Santa Catarina prepara uma programação que promete animar a temporada de férias em cinco praias de 13 a 29 de janeiro de 2017. A intenção, além de curtir o período de férias e calor, é estimular a prática de atividades físicas, proporcionar o bem-estar e entretenimento de qualidade ao ar livre. Serão montadas arenas nas praias de Ingleses — Florianópolis, Pinheira — Palhoça, Itapema, Balneário Piçarras e Praia da Enseada — São Francisco do Sul, das 8h30min às 19h30min. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Foto: Divulgação / Divulgação

Haverá shows musicais, sessões de cinema para toda a família, oficinas de surfe com os campeões Guga Arruda e Teco Padaratz, festivais esportivos, aulões de ginástica e de treinamento multifuncional, jogos de tabuleiro, ações de educação em saúde, massoterapia, orientações nutricionais, oficinas com temas diversos, recreação, brincadeiras para todas as idades, entre outras atividades.

Ainda, as arenas do Sesc Verão contarão com espaço convivência, tenda de jogos, pirâmides de bambu, circuito aventura, espaço literário, quadras esportivas e empréstimo de equipamentos para prática de brincadeiras e esportes de praia, como: peteca, frescobol, guarda sol, entre outros.

O QUE VEM AÍ

**Shows, sempre às 18h:

Demônios da Garoa — em Itapema (27/1) e Praia da Enseada — São Francisco do Sul (28/1)

Mariene de Castro — Pinheira (20/1), Ingleses (21/1) e Balneário Piçarras (22/1)

Dudu Fileti — Pinheira (27/1), Ingleses (28/1) e Balneário Piçarras (29/1)

Brass Groove Brasil — Itapema (13/1), Balneário Piçarras (14/1) e Praia da Enseada (15/1)

Show infantil No Dorso do Rinoceronte — Ingleses (14/1), Pinheira (15/1), Itapema (21/1) e Enseada (22/1)

**Oficinas de surfe — abertas a todas as idades e níveis de conhecimento na modalidade, às 9h e com inscrições feitas no dia, a partir das 8h30min, com:

Guga Arruda na Pinheira (14/1), Ingleses (15/1), Itapema (20/1) e Balneário Piçarras (21/1) e



Teco Padaratz na Praia da Enseada (29/1).