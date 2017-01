Sete policiais e pedestre morrem em ataque com caminhão-bomba no Egito

Península do Sinai 09/01/2017 | 11h20

Sete policiais e um pedestre morreram, nesta segunda-feira, em um ataque com caminhão-bomba contra um posto de controle na península egípcia do Sinai, no leste do país. A ofensiva foi confirmado pelo Ministério do Interior por meio de um comunicado.



Segundo o governo egípcio, os criminosos tentaram dirigir o caminhão até o posto de controle, mas a polícia abriu fogo e a explosão ocorreu antes que alcançassem o objetivo. Os suspeitos também dispararam com lança-granadas contra o posto situado perto da cidade de Al Arish, no norte do Sinai.

O Ministério afirmou ainda que, além dos sete policiais e do pedestre, cinco criminosos morreram após serem baleados pela polícia. O jornal estatal Al Ahram indicou que oito pessoas também ficaram feridas no ataque.

Al Arish e seus arredores foram alvos de muitos ataques reivindicados em sua maioria pela Província do Sinai, o braço egípcio do grupo extremista Estado Islâmico (EI). Centenas de policiais e soldados morreram nos atentados, segundo o governo.