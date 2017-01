Shell vende ativos no Mar do Norte

Londres 31/01/2017 | 06h09

A gigante do petróleo Royal Dutch Shell anunciou nesta terça-feira a venda de ativos no Mar do Norte britânico para a empresa de investimentos Chrysaor, pelo valor máximo de 3,8 bilhões de dólares.

A Shell decidiu vender a totalidade de sua participação em nove campos (Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada Cluster, Everest, Lomond e Erskine) e uma parte de Schieallion.

A operação representa para a Shell uma redução superior a 50% da produção na região.

O acordo de venda foi feito ao preço de três bilhões de dólares, aos quais podem ser adicionados 600 milhões em função da evolução dos preços do petróleo entre 2018 e 2021 e 180 milhões adicionais, caso novas reservas sejam nestes setores.

Quase 400 funcionários da Shell passarão a trabalhar para Chrysaor.

pn/fp