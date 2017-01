Show "Elas por Elas" exalta o canto e a criação musical das mulheres de Santa Catarina no Teatro do CIC

Cânticos femininos 27/01/2017 | 09h27 Atualizada em

Até outubro do ano passado, antes do primeiro Ciclo Internacional de Compositoras realizado em Florianópolis, pouco se sabia que Santa Catarina era berço de musicistas. Comumente associadas a divas ou intérpretes, as mulheres vem assumindo o lugar da criação — não só do canto, espaço que já ocupam há mais tempo. No espetáculo Elas por Elas, em cartaz sexta-feira no Teatro Ademir Rosa (CIC), cinco artistas da Capital exaltam e valorizam a cultura popular catarinense e brasileira em repertório autoral.

De gerações diferentes, Carol Voigt, Dandara Manoela, Iara Germer, Jana Gularte e Tatiana Cobbett promoverão um encontro de vozes. A ideia é experimentar os variados timbres em coletivo:

— A mulher esteve muito presente no canto das músicas populares, no canto das lavadeiras, das brincadeiras de Boi de Mamão, do Terno de Reis — conta Tatiana Cobbett, cantora e compositora.

As canções originais serão cantadas em uníssono, evocando o modo de cantar das ancestrais. Muito embora o show preveja solos, o formato prioriza a harmonia das vozes, juntas.

— Pensamos em levar o canto uníssono para enfatizar a força do canto popular, o que está na rua, nas tradições. Procuramos o tom mais apropriado, para que todas as vozes possam prevalecer e, ao mesmo tempo, preservando a característica de cada uma — diz a cantora e compositora Iara Germer.

Uma banda formada por músicos importantes da cena instrumental de Santa Catarina, como o contrabaixista Rafael Calegari, acompanha as artistas. Além dele, Larissa Galvão estará na flauta transversa, Luis Gama na percussão, Pedro Loch no violão e Fábio Melo na flauta e saxofone.

Pluralidade e valorização dos saberes

O repertório de 13 canções mostra o potencial criativo e de pluralidade das mulheres compositoras de Santa Catarina. O programa terá ainda a interpretação de textos poéticos, escritos pela cantora Jana Gularte.

— Mulher é sempre a cantora. A compositora ninguém sabe que existe. E começamos a olhar para o nosso repertório mais popular e percebemos que os cânticos eram e são sempre feitos pelas mulheres. Mesmo nas igrejas, elas predominam — observa Tatiana Cobbett.

Além de um retorno aos cânticos populares, os ritmos perpassam gêneros como o fado, o xaxado, o baião, o flamenco e o tom jazzístico. Elas por Elas também perpetua a questão da ação coletiva, já que toda a produção, arranjos, direção do espetáculo foram feitos em conjunto.

AGENDE-SE



O quê: espetáculo Elas por Elas

Quando: sexta-feira, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia). À venda na bilheteria do teatro

Informações: (48) 3664-2555

