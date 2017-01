Sisu abre inscrições nesta terça-feira; veja como participar

Ensino Superior 23/01/2017 | 16h55 Atualizada em

Entre esta terça-feira e as 23h59min de sexta, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estará com as inscrições abertas. Por meio da ferramenta informatizada, instituições públicas de Educação Superior oferecem vagas a candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seguir, confira as principais informações para fazer a inscrição.

CURSOS

O candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Ao final dessa etapa, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, conforme as notas no Enem e eventuais ponderações (pesos atribuídos às notas ou bônus). Caso a nota possibilite classificação nas duas opções, ele será selecionado exclusivamente na primeira.

QUEM PODE

Pode se inscrever quem fez o Enem de 2016 e que tenha obtido, na redação, nota que não seja zero (algumas instituições adotam notas mínimas para determinados cursos). Participantes do Sisu em etapas anteriores podem concorrer desde que tenham feito o Enem de 2016. Matriculados em instituição de Ensino Superior podem concorrer, mas o estudante de graduação não pode ocupar duas vagas simultaneamente em instituições públicas de Educação Superior.

COMO FAZER

A inscrição no site do Sisu deve ser feita com o número de inscrição e a senha do Enem de 2016, sem cobrança de taxas. O Sisu ficará disponível entre terça-feira e sexta, de forma ininterrupta.

MODIFICAR OPÇÕES

É permitido, durante o período de inscrição, modificar as opções quantas vezes julgar conveniente. Será considerada válida a última inscrição confirmada.

PESOS DIFERENTES

Algumas instituições adotam pesos diferentes para as provas do Enem. Quando o candidato se inscreve para curso que tenha peso diferente, o sistema faz automaticamente o cálculo, de acordo com as especificações da instituição. É então gerada uma nova nota, a ser apresentada ao candidato.

NOTA DE CORTE

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. É apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição — não garante seleção para a vaga ofertada.

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Durante o período de inscrição no Sisu, o candidato pode consultar, no boletim, a sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção.

COTAS

Todas as universidades federais, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os centros federais de educação tecnológica participantes do Sisu terão vagas reservadas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. Das vagas reservadas, metade é destinada a estudantes com renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. O preenchimento das vagas leva em conta, ainda, critérios de cor ou raça.

RESULTADO E MATRÍCULA

O resultado do Sisu pode ser consultado no boletim do candidato, na página do Sisu, nas instituições participantes e na Central de Atendimento do Ministério da Educação (telefone 0800-616-161). O resultado da chamada regular deve ocorrer no dia 30. O candidato selecionado pelo Sisu deve verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado, local, horário e procedimentos para a matrícula.