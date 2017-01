Técnico do Avaí comemora vitória, fala em evolução e projeta jogo de terça-feira pela Primeira Liga

Avaliação do chefe 29/01/2017 | 07h40 Atualizada em

A apresentação do Avaí na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma foi muito diferente da estreia na Primeira Liga, em que o Leão saiu derrotado por 2 a 0 para o Paraná. Na partida de abertura do Campeonato Catarinense 2017, no sábado, o Leão foi melhor taticamente e o técnico Claudinei Oliveira disse que, no duelo com o Tigre, o Avaí foi aquele que a torcida estava acostumada a ver na Série B do ano passado.



- Competitividade, lutamos por cada palmo do campo. O torcedor se acostumou com isso, tivemos um ponto fora da curva contra o Paraná e fomos premiados com a vitória - disse Claudinei Oliveira.

Uma novidade no time foi a escalação de Alemão na zaga. O comandante do Leão elogiou a entrega do jogador e também comentou a estreia de Leandro Silva na lateral direita.

- Eu parabenizei o Alemão, fazia tempo que não jogava na defesa e poderia ter negado, não se colocou acima do grupo. Ele colaborou e foi muito bem. O Leandro também foi bem, aguentou até o fim do jogo, fiquei satisfeito com eles - completou o treinador.

O Leão volta a jogar nesta terça-feira, pela Primeira Liga. O time recebe o Londrina, na Ressacada, a partir das 19h. Para este compromisso, o técnico Claudinei Oliveira ainda não sabe se mandará a campo a equipe princiapl ou uma equipe alternativa.

- Não posso falar do time porque eu não sei, pensamos em um time alternativo, mas tem a premiação, vamos falar com o presidente. O Catarinense não te permite perder pontos também, mas não temos essa definição. É uma decisão em conjunto. Se o presidente achar que é importante, jogamos terça com o time principal e depois poupamos. Vamos com calma - concluiu.

