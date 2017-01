Técnico do Figueirense diz que time ainda vai encaixar: "Peço ao torcedor mais paciência"

No Scarpelli 26/01/2017 | 07h31 Atualizada em

O técnico Marquinhos Santos pediu paciência ao torcedor do Figueirense na entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Londrina, na estreia do time na Primeira Liga. Na noite de quarta-feira, no Orlando Scarpelli, as duas equipes fizeram um jogo sem grandes lances, decidido aos 36 da segunda etapa. O comandante alvinegro diz que o time ainda precisa de entrosamento e que logo a engrenagem vai começar a funcionar.

- É ter calma, é estreia. Ainda tem todo um processo de entrosamento e acredito que os atletas vão dar a resposta. É um processo gradativo. Tem que se respeitar e se entender. A ferida (do rebaixamento à Série B) ainda está aberta e só vai fechar com vitórias e jogando bem. Peço ao torcedor mais paciência, pois esse time vai encaixar e render para alcançar os objetivos traçados para este ano - disse o treinador.

Marquinhos também explicou as mudanças que fez ao longo da partida. Como havia dito antes do duelo, já era esperado que os atletas sentissem um casaço maior por estarem vindo da pré-temporada.

- Vimos o Marlon saindo sentindo um desconforto, não foi lesão, o Juliano também sentiu demais e teve também o Elias. Para o sábado (já prevíamos a troca de três ou quatro atletas justamente por esse planejamento. Ferrugem, Gabriel e outros jogadores devem estar melhores fisicamente mais para frente, aí vamos poder dar uma sequência da equipe - pontuou.

O Figueirense se prepara agora para a estreia no Campeonato Catarinense. O Furacão enfrenta o Brusque no sábado, a partir das 19h30min, no Orlando Scarpelli.

