Torcida do Chapecoense vibra com primeira vitória do novo time na Arena Condá diante do Inter

Atmosfera na Arena Condá 29/01/2017 | 21h38 Atualizada em

Há dois meses, a torcida da Chapecoense chorava com a morte da maioria de seus ídolos. Neste domingo, a alegria voltou à Arena Condá. Depois de dois empates consecutivos, contra o Palmeiras e o JEC, o Verdão conquistou sua primeira vitória do ano, diante do Inter de Lages, na estréia no Catarinense.

O resultado de 2 a 1, na verdade, não foi o mais importante para os torcedores. A maior comemoração foi ver o time reconstruído, voltando a arrancar gritos de felicidade em cada bola na área adversária ou susto quando o rival ameaçava.

— Claro que viemos ver nossa Chapecoense vencer, mas enxergar um clube se reerguendo depois de tudo o que aconteceu é o que mais emociona — contou o torcedor Everaldo Carazzo.

Como já é previsto, a tragédia da Colômbia não será esquecida nos gramados e muito menos nas arquibancadas. Para lembrar os mortos do acidente aéreo de novembro, aos 71 minutos do tempo, o grito de "Vamo vamo, Chape" ecoou na Arena Condá.

A homenagem também esteve presente outras partidas da primeira rodada do Estadual em forma de palmas. Essa foi a maneira simbólica com que a Federação Catarinense de Futebol, os torcedores e os clubes continuaram honrando os atletas que partiram tragicamente.

Se a emoção é o que mais importou no jogo, até quem veio para lucrar sentiu o coração bater mais forte. Há quatro anos vendendo cachorro-quente no estádio da Chapecoense, Solange Machry dava suas escapadinhas para ver o jogo. Entre um lanche e outro servido, o papel de torcedora falava mais alto.

— Antes de trabalhadora aqui na Arena Condá, eu sou torcedora e apaixonada pela Chape. Venho também para ver esse time do coração jogar — disse.

O clima de competição entre a Chapecoense e o Inter foi típico de qualquer campeonato, mas o sentimento de solidariedade falou mais alto. A parceria apareceu quando o leão baio e o índio, mascotes dos dois clubes, andaram juntos pelo gramado, e também com o escudo do Verdão que o adversário usou em seu uniforme nos 90 minutos de partida.

O que o início do Catarinense mostrou é que futebol cria rivais no campo, mas muito antes faz amigos e o coração bater mais forte. O acidente aéreo na Colômbia será uma ferida dificilmente fechada na Arena Condá, mas o remédio para tanta dor já começa a mostrar seus primeiros resultados.



