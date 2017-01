Tribunal de Kiev condena brasileiro por terrorismo

Declarou-se culpado 26/01/2017 | 15h54 Atualizada em

O site ucraniano Novynarnia informou que o brasileiro Rafael Marcus Lusvarghi, acusado de terrorismo e participação em organização armada ilegal na região do Donbass de setembro de 2014 a outubro de 2015, foi condenado na quarta-feira a 13 anos de prisão por um tribunal de Kiev. Ele fazia parte de grupos separatistas que combatem na área, pivô de uma crise entre Ucrânia e Rússia desde o primeiro semestre de 2014.

O condenado foi detido ao desembarcar no aeroporto Borisopol, de Kiev, em 6 de outubro do ano passado. Lusvarghi teria admitido a culpa pelo crime que lhe foi imputado e se declarado arrependido. Também teria cooperado com as investigações.

Entre as provas reunidas contra Lusvarghi, estariam vídeos postados no site YouTube, incluindo um depoimento no qual ele afirma ter matado quatro militares ucranianos na região de Donbass. O advogado designado pelo Estado ucraniano para a defesa de Lusvarghi, Max Herasko, afirmou que vai recorrer da decisão.

