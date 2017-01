Trump anuncia que começará a renegociar acordo comercial com México e Canadá

Washington 22/01/2017 | 18h00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que começará a renegociar o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) com autoridades do Canadá e México, com as quais irá se reunir em breve.

"Iremos nos reunir com o premier do Canadá e o presidente do México, e iniciaremos as negociações relacionadas ao Nafta", declarou, em um ato na Casa Branca.

Trump receberá o colega mexicano em 31 de janeiro. Não há data para o seu encontro com o chefe de governo canadense, mas se espera que o mesmo aconteça em breve, segundo a transcrição de um telefonema entre os dois líderes neste sábado.

O Nafta, em vigor desde janeiro de 1994, reúne em uma ampla área de livre-comércio Estados Unidos, México e Canadá, e foi um dos principais alvos da campanha eleitoral de Donald Trump, que o considera causador de um êxodo de empregos americanos para o México.

O novo governo, republicano, alertou que se os sócios se opuserem a uma negociação "que possibilite aos trabalhadores um acordo igualitário", os Estados Unidos irão abandonar o Nafta.

Segundo o estatuto do Tratado, uma das partes pode notificar as outras sobre sua intenção de se retirar, momento em que se abre um período de 180 dias para o início de novas negociações. Se não houver um novo acordo, o antigo é dissolvido.

