Trump anunciará seu indicado para a Suprema Corte na próxima semana

Washington 24/01/2017 | 16h09

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que na próxima semana divulgará o nome de seu candidato para substituir na Suprema Corte o juiz conservador Antonin Scalia, falecido em fevereiro passado, uma decisão crucial para o desenlace de grandes temas, como o aborto.

"Vamos escolher um juiz realmente bom para a Suprema Corte e vou anunciar isso em algum momento da próxima semana", explicou o presidente, falando do Salão Oval.

A mais alta instância judicial do país está ameaçada com o bloqueio desde a morte do juiz conservador Antonin Scalia em fevereiro do ano passado. Desde então funciona com oito magistrados: quatro conservadores e quatro progressistas.

O antecessor democrata Barack Obama indicou o magistrado Merrick Garland, mas o Senado - dominado pelo Partido Republicano - se negou a aceitá-lo.

O novo presidente americano admitiu há pouco que tem uma lista de 20 possíveis candidatos.

A Suprema Corte é aquela que, em última instância, interpreta a Constituição e deve tomar decisões sobre temas muito sensíveis sobre os quais pesa a ideologia, como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o porte de armas.

Os juízes são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado no cargo, que ocupam em caráter vitalício.

Para que um juiz seja confirmado, sua nomeação deve ser apoiada pela maioria do Senado, ou seja, 60 dos 100 assentos. Os republicanos têm 52 assentos, razão pela qual o novo juiz precisará do apoio de alguns democratas.

Após sua vitória nas eleições presidenciais de 8 de novembro, Trump antecipou que pensava escolher um juiz - ou juízes, no caso de mais falecimentos - contra o aborto e a favor das armas.

"Sou pró-vida (contra o aborto) e os juízes também serão", declarou, então, a rede de televisão CBS. "Serão muito favoráveis à Segunda Emenda" da Constituição, que legitima o direito que os cidadãos americanos têm de portar armas.

