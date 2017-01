Trump aprovará polêmicos oleodutos de Keystone e Dakota (imprensa)

Washington 24/01/2017 | 12h56

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovará os planos para a construção de dois polêmicos oleodutos, noticiou nesta terça-feira a imprensa local.

Trump deverá aprovar o oleoduto Keystone XL, que transportará petróleo bruto do Canadá para as refinarias americanas, e o igualmente questionado oleoduto que atravessaria o estado de Dakota do Norte, reportaram a rede de TV FOX News e o serviço de notícias Bloomberg.

O projeto Keystone XL tinha sido bloqueado pelo anterior presidente, Barack Obama, ante a enorme pressão da comunidade ligada à proteção ambiental.

O governo do Canadá apoiava a ideia discretamente, embora o próprio primeiro-ministro, Justin Trudeau, tenha decidido se desvincular do projeto.

O oleoduto de Dakota do Norte se tornou o centro de uma forte polêmica.

Grupos indígenas e associações de apoio organizaram uma resistência obstinada ao projeto, com uma intensa mobilização que incluiu celebridades do cinema, até que o governo de Obama decidiu sepultar a ideia.

Milhares de pessoas chegaram a acampar no gelado território aberto de Dakota do Norte, em pleno inverno, para bloquear o projeto.

A tribo Sioux teme que a construção do oleoduto em seu território provoque a poluição das águas e a destruição de áreas que consideram sagradas.

A polícia de Dakota do Norte desalojou os manifestantes, e foram registrados violentos confrontos, que geraram uma onda de indignação em nível nacional.

Cerca de 2.000 veteranos americanos se juntaram aos grupos de resistência nas manifestações.

* AFP