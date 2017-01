Trump diz que Brexit dará à Grã-Bretanha identidade própria

Washington 27/01/2017 | 16h53

O presidente americano, Donald Trump, deu seu apoio nesta sexta-feira à saída do Reino Unido da União Europeia, referindo-se ao 'Brexit' como "algo maravilhoso" para o país.

"Acho que quando se realizar, terão sua própria identidade e terão as pessoas que quiserem em seu país", disse Trump, que recebe na Casa Branca a primeira-ministra britânica, Theresa May.

"Vão poder fazer acordos de livre comércio sem ter ninguém vigiando o que fazem", afirmou o presidente americano.

Trump expôs, dias antes de assumir o cargo, em 20 de janeiro, o desejo de concluir "rapidamente" um acordo comercial com o Reino Unido, que atualmente negocia sua saída da União Europeia.

"Tenho uma experiência ruim" com a UE, disse Trump. "Quando tinha algo em algum país era muito, muito difícil obter autorizações" de parte de Bruxelas, destacou. "Era fácil, rápido e eficaz obter as autorizações do país. Mas era muito, muito difícil obter as autorizações do grande grupo, o que eu chamo o 'consórcio'" da UE, detalhou.

"Finalmente, o Brexit será uma enorme vantagem, não um enorme freio" para a Grã-Bretanha, considerou o novo presidente dos Estados Unidos.

* AFP