Trump limita regulamentações econômicas nos EUA

Washington 30/01/2017 | 19h06

O presidente Donald Trump assinou nesta segunda-feira (30) um decreto que restringe às agências federais estabelecer novas regulamentações, uma limitação que poderá ser aplicada à economia e a temas de meio ambiente.

"É importante que, por cada nova regulamentação promulgada, ao menos duas regulamentações precedentes sejam identificadas para serem suprimidas", indica o texto presidencial, assinado por Trump em uma cerimônia na Casa Branca, acompanhado de proprietários de pequenas empresas.

De acordo com o decreto, as eventuais novas regras deverão ter "custo zero" para o exercício fiscal de 2017, que termina em setembro nos Estados Unidos.

"Estamos eliminando regulações em uma grande medida, talvez em até 75%, para enfrentar os efeitos prejudiciais na nossa economia" da carga regulatória imposta por governos anteriores, alegou Trump, na cerimônia.

O presidente disse ainda que os pequenos empresários são vítimas das regulações, que dificultam a abertura, ou a expansão, de seus negócios.

Trump ressaltou, porém, que as normas relativas a armas, Segurança Nacional e Política Externa são as únicas que não fazem parte desse decreto.

Desde sua eleição em 8 de novembro passado, o presidente se comprometeu a suprimir "75%" das regulamentações nos Estados Unidos, por considerar que elas são barreiras para a atividade econômica.

