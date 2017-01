Trump reconhece peso da Otan, diz primeira-ministra britânica

Londres 20/01/2017 | 23h13

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta sexta-feira (20) acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "reconhece a importância e o significado da Otan" - em entrevista ao jornal Financial Times.

Nesta semana, em entrevista à imprensa europeia, o americano havia declarado que a Aliança Atlântica está "obsoleta".

"Estou confiante em que os Estados Unidos reconhecem a importância da cooperação que temos na Europa para assegurar nossa defesa coletiva e a segurança coletiva", disse a primeira-ministra.

De acordo com sua assessoria, May visitará Trump ainda neste semestre. O FT informou que a viagem pode acontecer inclusive no próximo mês.

Em suas entrevistas na Europa, aos jornais The Times e Bild, Trump declarou que há tempos vem advertindo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tem "problemas".

"A Otan tem problemas, está obsoleta. Em primeiro lugar, porque foi criada há muitos e muitos anos" e "porque não se ocupou do terrorismo". Ainda assim, reconheceu que a Aliança é "muito importante".

Em seu discurso de posse nesta sexta (20), Trump criticou que os Estados Unidos "enriqueçam indústrias estrangeiras" e "subsidie Exércitos estrangeiros".

