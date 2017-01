Trump: relação comercial com México 'nos faz ficar como bobos'

Washington 27/01/2017 | 17h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta sexta-feira que a relação comercial com o México faz com que os americanos sejam vistos como "bobos" porque o intercâmbio deixa Washington com um déficit de 60 bilhões de dólares por ano.

"Como todos sabem, o México negociou melhor e fez miséria de nós graças aos nossos presidentes anteriores. Nos faz ficar como bobos", disse Trump ao responder a uma consulta durante coletiva de imprensa conjunta com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Trump confirmou que manteve nesta sexta-feira uma longa conversa telefônica com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, com quem dialogou sobre como "trabalhar em uma relação justa e em uma nova relação".

Segundo Trump foi uma "conversa muito, muito amigável", e apontou que assim como ele tem que defender os interesses dos americanos, seu interlocutor Peña Nieto "representa muito bem" seus compatriotas.

"Espero que nos próximos meses vamos negociar, e veremos o que acontece", acrescentou.

No entanto, disse que os Estados Unidos "não pode continuar perdendo uma enorme quantidade de negócios, uma enorme quantidade de empresas e milhões de milhões de pessoas que ficam sem emprego. Isso não vai acontecer comigo (na presidência)".

Segundo ele, o governo pretende renegociar os acordos comerciais e outros aspectos da relação com o México".

Depois de uma escalada sensível nas tensões que levaram ao cancelamento de uma visita de Peña Nieto a Washington, Trump usou a rede Twitter nesta sexta-feira para afirmar que a relação bilateral deve mudar imediatamente.

Contudo, Trump e Peña Nieto baixaram o tom da polêmica com um ligação telefônica de uma hora, em que os dois decidiram não falar publicamente da principal divergência entre os dois países: o muro que o novo governo americano quer construir na fronteira, e sobre quem pagará pela obra.

* AFP