Turistas argentinas se afogam no costão sul da Praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis

21/01/2017 | 19h56

Duas mulheres argentinas se afogaram próximo ao costão sul da Praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, neste sábado. De acordo com informações do tenente responsável pelo Arcanjo 1, as duas vítimas foram, inicialmente, socorridas por populares que estavam em uma embarcação no mar e atendidas pelos bombeiros que estavam de serviço na Praia do Matadeiro. Posteriormente, a equipe do Arcanjo, já na areia, prestou o socorro. As duas, apesar de assustadas, passam bem e não precisaram ser conduzidas ao hospital.

Também neste sábado o Arcanjo atendeu uma ocorrência de queda na cachoeira Salto do Rio Vermelho, em Santo Amaro da Imperatriz. Uma pessoa, que não foi identificada pelos bombeiros, caiu de uma altura de aproximadamente três metros. Com o local era de difícil acesso, a equipe do Arcanjo fez o resgate da vítima com o helicóptero voado e com o auxílio de uma maca.

A vítima, que sofre de asma, bateu a cabeça na queda e sofreu ferimentos no lado esquerdo do corpo. Sentindo dor intensa na clavícula e coluna, após estabilizada, foi encaminhada para o hospital de São José.

Atendimento próximo ao local da queda em Santo Amaro Foto: Arcanjo / Divulgação

