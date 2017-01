"Um empate bom para todo mundo", comemoram atletas da Chape após jogo contra o Palmeiras 

Recomeço 21/01/2017 | 19h27 Atualizada em

Que o resultado da partida teria menor importância na volta da Chapecoense aos gramados, até os torcedores mais fanáticos do Verdão do Oeste concordavam. Mas o empate por 2 a 2 com o Palmeiras neste sábado, na Arena Condá, empolgou a torcida e carregou de confiança o discurso dos atletas após o jogo.

— Foi um jogo diferente, mas graças a Deus aconteceu tudo bem. Foi um empate bom para todo mundo. O mais importante foi dar alegria para o torcedor de Chapecó — destacou o atacante Wellington Paulista.

A falta de entrosamento foi lembrada pelo atacante Túlio de Melo como mais um obstáculo diante da necessidade de superação da Chape.

—Para o nosso time, que só chegou inteiro agora e não tem entrosamento ainda, foi um excelente teste. Importante é que todo mundo se doou e colocou o espírito da Chapecoense em campo — comemorou.

Nas palavras do volante Andrei Girotto, foi a entrega da equipe em campo que compensou as limitações técnicas e táticas do grupo.

—A torcida pode esperar isso. Muita entrega dentro de campo. A emoção foi muito grande de ver todo mundo apoiando. A gente deu o máximo e pôde retribuir — agradeceu.

Volante do Palmeiras disse ter perdido a concentração



Nova estrela do Palmeiras para a temporada de 2017, o volante Felipe Melo começou a partida deste sábado como titular e teve atuação discreta enquanto esteve em campo. Perguntado ao fim da partida se sentiu o peso emocional do encontro, Felipe Melo afirmou que perdeu a concentração antes de a bola rolar.

—A gente não pode encarar como um amistoso. Vim preparado para jogar à vera, mas confesso que quando vi a primeira criança passando e chorando, perdi toda a concentração no jogo. É o renascimento de um grande clube, a gente torce para que eles façam um bom campeonato — reforçou.



