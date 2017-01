Uniforme do Inter de Lages no Catarinense 2017 terá escudo da Chapecoense

Homenagem 26/01/2017 | 18h16 Atualizada em

O Inter de Lages resolveu prestar uma bonita homenagem às vítimas do desastre aéreo com o avião da Chapecoense, em novembro do ano passado, na Colômbia, em que 71 pessoas perderam a vida. Durante todo o Campeonato Catarinense 2017, o time da Serra terá o escudo do Verdão do Oeste junto ao seu uniforme oficial. além disso, a camisa terá também a hashtag #ForçaChape.



O time da Serra catarinense estreia no Estadual neste domingo, às 17h, justamente contra a Chapecoense. A partida será na Arena Condá, em Chapecó.

Segundo a assessoria do Inter de Lages, as camisa em homenagem à Chape não estarão à venda. As que estarão disponíveis para a compra dos torcedores nas lojas será igual, porém sem o escudo do time do Oeste. O preço será de R$ 130 e sócios têm desconto.

Foto: Nilton Wolff / Divulgação

Leia mais

Outras notícias do Inter de Lages

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense