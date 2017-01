Valls e Hamon vão disputar segundo turno das primarias socialistas na França

Paris 22/01/2017 | 17h41

O ex-premier Manuel Valls e o ex-ministro da Educação Benoît Hamon irão disputar o segundo turno das primárias organizadas pelos socialistas franceses para escolher seu candidato à presidência, segundo resultados parciais anunciados neste domingo.

Contrariando as previsões, Hamon, da ala esquerda do Partido Socialista Francês (PSF), liderava a apuração, com 35,2% dos votos, à frente de Manuel Valls (31,6%), que se lançou na corrida presidencial depois que o atual presidente, François Hollande, com fraco desempenho nas pesquisas, optou por não tentar a reeleição.

"Se o resultado se confirmar, classificam-se para o segundo turno, no próximo domingo, Benoît Hamon e Manuel Valls", anunciou o presidente da autoridade que organiza as primárias, Thomas Clay.

A participação, de entre 1,5 milhão e 2 milhão de eleitores, foi inferior à registrada nas primárias de 2011, quando 2,7 milhões de eleitores escolheram François Hollande como seu candidato.

Também ficou muito longe dos mais de 4 milhões de eleitores das primárias da direita, em novembro, que coroaram François Fillon como candidato dos conservadores.

Todas as pesquisas de opinião, no entanto, afirmam que o vencedor das primárias socialistas, seja ele quem for, não passará do primeiro turno das eleições presidenciais de abril.

As pesquisas apontam uma disputa entre o ex-premier conservador François Fillon, a líder da extrema direita Marine Le Pen e o ex-ministro da Economia Emmanuel Macron.

Um duelo Fillon-Le Pen no segundo turno, em maio, é o cenário mais provável.

