Veja as avalanches mais mortíferas na Europa nos últimos 20 anos

Paris 19/01/2017 | 13h17

A Europa sofreu nos últimos vinte anos várias avalanches mortíferas como a que atingiu na quarta-feira um hotel no centro da Itália.

Apesar de os Alpes franceses serem os mais atingido por estas tragédias, a Rússia (127 mortos, 2002) e Áustria (31 mortos, 1999) são os países que registraram o maior número de vítimas em avalanches.

Março de 2016, Itália, 6 mortos

Seis alpinistas (cinco italianos e um austríaco) morreram em 12 de março de 2016 arrastados por uma avalanche de neve a mais de 3.300 metros de altitude na área do Monte Nevoso, na Itália, na fronteira com a Áustria.

Janeiro de 2016, França, 6 mortos

Seis legionários que treinavam em uma área fora de pista na estação de sky de Valfréjus (Savoie), nos Alpes franceses perto da fronteira com a Itália, morreram em 18 de janeiro de 2016 em uma avalanche a mais de 2.000 metros de altitude.

Setembro de 2015, França, 7 mortos

Sete alpinistas - quatro alemães e três checos - morreram em 15 de setembro de 2015 após uma avalanche de neve no maciço de Ecrins, nos Alpes franceses, a 4.015 metros de altitude. Este cume é bastante frequentado por seu fácil acesso.

Janeiro de 2015, França, 6 mortos

Seis esquiadores de um clube alpino, quatro homens e duas mulheres de nacionalidade francesa, com entre 50 e 70 anos, morreram em 24 de janeiro de 2015, após uma forte avalanche no maciço de Queyras, na região dos Altos Alpes (leste).

Julho de 2012, França, 9 mortos

Nove alpinistas, de nacionalidade espanhola, alemã, britânica e suíça, morreram em 12 de julho de 2012, arrastados por uma avalanche de neve no maciço do Mont Blanc.

Setembro de 2002, Rússia, 127 mortos

O colapso de uma geleira acima do povoado de Nizhny Karmadon, na república caucasiana da Ossétia do Norte (sul), deixou 127 mortos e desaparecidos. Entre eles o ator e diretor de cinema russo Serguei Bodrov Junior e sua equipe de 24 pessoas que estavam filmando na área no momento do desastre.

Março de 2000, Áustria, 12 mortos

Doze pessoas morreram em uma avalanche em Kitzsteinhorn, 80 km ao sudoeste de Salzburgo, em 28 de março de 2000. As vítimas eram jovens instrutores de esqui que treinavam no local afastado e um praticantes de snowboarder.

Fevereiro de 1999, Áustria, 31 mortos

Uma gigantesca avalanche sepultou várias casas na famosa estação de sky de Galtuer (oeste da Áustria) em 23 de fevereiro de 1999. No dia seguinte, um desmoronamento de neve matou sete pessoas no vilarejo vizinho de Valzur.

Fevereiro de 1999, França, 12 mortos

Em 9 de fevereiro, uma avalanche varreu cerca de vinte casas do povoado de Tour, no vale de Chamonix.

Janeiro de 1998, França, 11 mortos

Nove adolescentes, um professor e uma jovem instrutora de esqui morreram em uma avalanche quando passeavam na neve em 23 de janeiro, em Lauzet, a 2.200 metros de altitude, em uma área fora da pista perto da estação de Orres.

Outubro de 1995, Islândia, 20 mortos

Uma avalanche deixou 20 mortos no povoado costeiro de Flateyri (noroeste) em 26 de outubro.

Janeiro de 1995, Islândia, 14 mortos

Quatorze pessoas, entre elas 8 crianças, morreram em 16 de janeiro em Sudavik, oeste da Islândia.

* AFP