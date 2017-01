Veja os memes da eleição de Cristiano Ronaldo como melhor jogador do mundo

Nas redes 09/01/2017 | 20h04 Atualizada em

O português Cristiano Ronaldo confirmou o favoritismo nesta segunda-feira e conquistou o prêmio de melhor do mundo. Um data especial para o craque do Real Madrid e para os internautas, que se divertiram com memes que trataram desde Messi até Marinho, a sensação da reta final do último Brasileirão.

Bonito ver essa singela homenagem do Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/HU1TZXTd8p — desimpedidos (@desimpedidos) 9 de janeiro de 2017

Aqueles personagens de animes que colecionam itens especiais pic.twitter.com/XWYVmTeZHE — desimpedidos (@desimpedidos) 9 de janeiro de 2017

Se tá na internet, é verdade. pic.twitter.com/jzUcBbrCTJ — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 9 de janeiro de 2017

Quédate con quien te vea como Griezman ve a Cristiano. pic.twitter.com/34cuqOgguj — SOLOFÚTBOLMEMES¿ (@SoloFutbolMemes) 9 de janeiro de 2017

parabéns ao Cristiano Ronaldo pelo prêmio Lionel Messi de futebol — Gustavo (@gustavotomaz_) 9 de janeiro de 2017

