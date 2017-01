Veja os sete discursos que estabelecem o legado de Barack Obama

Washington 19/01/2017 | 12h25

Presidente eloquente e com um carisma inegável, Barack Obama conduziu o destino dos Estados Unidos durante oito anos com um tom particular em seus discursos, que marcaram momentos históricos.

"Parte da arte da escrita de um bom discurso é idêntica a qualquer outra forma de escrita: esta palavra é necessária? É a palavra precisa? O ritmo é bom? Como se escuta em voz alta?", disse o presidente na segunda-feira em uma entrevista ao The New York Times.

Obama, que deixará o poder na sexta-feira, encarou cada discurso como "uma forma de contar uma história", comentou à AFP o principal redator destas mensagens, Cody Keenan.

"Geralmente nos sentamos no Salão Oval e ele fala. Transcrevemos tudo e isso me dá material para trabalhar", contou Keenan.

Estes são alguns dos discursos mais memoráveis pronunciados pelo 44º presidente dos Estados Unidos.

- Boston: o aparecimento no cenário político -

27 de julho de 2004

"Não existe um Estados Unidos progressista e um conservador, e sim um Estados Unidos. Não há um Estados Unidos negro, um branco, um hispânico e um asiático, e sim um Estados Unidos", afirmou.

Nessa ocasião, o jovem senador por Illinois, Barack Hussein Obama - filho de um queniano e uma americana branca - era praticamente desconhecido, e irrompeu com toda a força durante a Convenção do Partido Democrata em 2004.

Segundo Keenan, foi "provavelmente seu discurso mais bem sucedido, no qual se apresentou ao país pela primeira vez. Tudo que fez foi contar a história do país, contar a própria história e unir as duas coisas".

- Cairo: apelo ao mundo muçulmano-

4 de junho de 2009

"Vim ao Cairo em busca de um novo começo entre os Estados Unidos e os muçulmanos de todo o mundo, que esteja baseado no interesse e no respeito mútuos", expressou na ocasião.

Em uma mensagem aos mais de 1,5 bilhão de muçulmanos e que começou com o tradicional "Salam alaikum", Obama pediu para que se colocasse fim ao "ciclo de suspeitas e discórdia" depois de anos de ingerência americana no Oriente Médio.

- Oslo: guerra e paz -

10 de dezembro de 2009

Menos de um ano depois de assumir a Casa Branca, Obama recebeu o Prêmio Nobel da Paz com um discurso em que abordou o uso da força.

"Dizer que às vezes a força pode ser necessária não é cinismo: é um reconhecimento da História, da imperfeição humana e dos limites da razão", afirmou.

Obama também se referiu à "considerável controvérsia" oriunda de sua premiação, apesar de pedir um voto de confiança. "Estou no início, e não no final, de minhas tarefas no cenário mundial", afirmou.

- Selma: a marcha continua -

7 de março de 2015

"Só precisamos abrir nossos olhos e nossos ouvidos e nossos corações para saber que a história racial de nossa nação ainda lança sua longa sombra sobre nós", manifestou.

Obama falou na ponte de Edmund Pettus, 50 anos depois da brutal repressão contra um protesto pacífico, e com isso transmitiu a uma nova geração de americanos o espírito das lutas pelos direitos civis.

Acompanhado de sua esposa, Michelle, e suas filhas Malia e Sasha, Obama cruzou a pé a ponte sobre o rio Alabama.

- Charleston: 'Amazing Grace' -

26 de junho de 2015

"Durante muito tempo, fomos cegos à forma pela qual as injustiças do passado continuam dando forma a nosso presente", afirmou.

Obama falou durante uma cerimônia religiosa em memória de nove membros de uma igreja mortos por um supremacista branco.

Em um de seus mais recordados discursos, Obama se referiu à interminável luta contra o racismo e o porte de armas com um tom quase religioso, até que, em um determinado momento, depois de uma longa pausa, começou a cantar o hino religioso "Amazing Grace".

De acordo com Keenan, o discurso que foi preparado tinha a letra da canção. "Naquela manhã, estávamos já no helicóptero quando ele me disse: sabe de uma coisa? É possível que eu cante uma parte". Eu olhei pela janela e pensei: "Claro que vai cantar".

- Havana: irmãos reunidos -

22 de março de 2016

"Em muitos aspectos, Estados Unidos e Cuba são como dois irmãos que ficaram separados por muitos anos, mesmo compartilhando o mesmo sangue", afirmou Obama no histórico discurso no Gran Teatro de Havana.

Em um gesto elaborado para deixar para trás meio século de confrontos e desconfianças, Obama viajou a Cuba e pronunciou um discurso concebido como uma mensagem aos cubanos para iniciar um novo capítulo nas relações bilaterais.

O presidente cubano, Raúl Castro, acompanhou atentamente o discurso de um dos balcões do teatro e aplaudiu a calorosamente a mensagem de Obama.

- Chicago: "Yes, we can" -

11 de janeiro de 2017

Em sua despedida dos americanos, Obama retornou a Chicago, a cidade onde iniciou sua carreira política, para um discurso no qual relembrou as conquistas de seu governo e traçou sua visão do presente e do futuro do país.

"A democracia requer um sentimento básico de solidariedade, a ideia de que, para além das nossas divergências, estamos nisto juntos. Cresceremos ou afundaremos juntos", disse em um enérgico apelo à união.

"Peço que acreditem. Não em minha capacidade de promover uma mudança, e sim na capacidade de vocês", disse Obama, encerrando com a frase com a qual pavimentou seu caminho rumo à presidência: "Sim, nós podemos. Sim, nós fizemos".

* AFP