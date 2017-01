Venezuela abre postos de gasolina em pesos colombianos e reais

Caracas 30/01/2017 | 05h54

A Venezuela deve inaugurar nesta segunda-feira três novos postos internacionais de gasolina, dois na fronteira com a Colômbia e um na fronteira com o Brasil, anunciou no domingo o presidente Nicolás Maduro.

"Para combater o contrabando com a venda de gasolina em pesos (colombianos), a partir de amanhã no estado Apure (sul) vamos abrir dois postos na fronteira com a Colômbia", disse.

Em Bolívar, na localidade de Santa Elena de Uairén, fronteira com o Brasil, o governo vai inaugurar o terceiro posto internacional de gasolina, onde o litro custará, de acordo com Maduro R$ 1,50.

No início do mês, a Venezuela passou a vender gasolina em pesos colombianos no estado de Táchira, perto da fronteira com a Colômbia, onde o litro do combustível custa 1.200 pesos colombianos (40 centavos de dólar), um preço muito superior aos dos postos no restante da Venezuela, ams menor do que na Colômbia, onde custa entre 50 e 70 centavos de dólar.

A Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo: o litro de octanagem 91 custa um bolívar (0,0015 dólar) e o litro de octanagem 95 seis bolívares (0,009 dólar).

O governo tenta desestimular o contrabando de gasolina para outros países ao elevar o preço do combustível nas fronteiras.

* AFP