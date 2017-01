Ventos em São José chegaram a 87 km/h e Defesa Civil contabiliza cerca de 20 casas danificadas

Temporal 25/01/2017 | 17h39 Atualizada em

Era por volta de 18h30min da última terça-feira quando dona Maria de Lourdes Machado, 69 anos, moradora do Centro Histórico de São José, ouviu e viu as primeiras telhas de sua casa caírem. Foi o tempo de suas duas gatinhas correrem para debaixo da cama. Só horas mais tarde que elas reapareceram, tamanho o medo. Maria viu o forro de seu quarto levantar com o vento e molhar boa parte de sua casa. Assustada, ficou na sala até o susto passar.



— Moro desde que nasci aqui em São José e nunca tinha passado por uma coisa dessas. As árvores caindo na pracinha, o telhado do ginásio todo ser destruído —lamentou a aposentada.



Os ventos que assustaram dona Maria e os moradores do Centro Histórico, Praia Comprida e da Beira-Mar de São José, atingiram 87 km/h, segundo a medição da Estação Meteorológica Automática de São José (INMET), que fica no bairro Praia Comprida.

Segundo o diretor da Defesa Civil do município, coronel Fernando da Silva Cajueiro, 20 residências foram destelhadas, sendo que pelo menos quatro famílias precisaram se deslocar para casas de amigos e parentes. O ginásio de esportes do Centro Histórico também ficou totalmente danificado e foi fechado. Os números de carros e árvores derrubadas ainda seguem sendo contabilizados. Durante a madrugada de quarta, a energia elétrica voltou na maioria das casas da cidade.



De acordo com o meteorologista Marcelo Martins, da Epagri/ Ciram – órgão responsável pelas previsões de tempo no Estado – uma nuvem chamada cumulonimbus foi a causadora dos estragos.



— Esta nuvem é uma célula de tempestade desenvolvida verticalmente na atmosfera. Ela é muito localizada, causa ventania muito forte, mas tem curta duração — explicou.



O fenômeno, disse Marcelo, não é raro. O relevo e a hidrografia da região podem colaborar com a intensidade da tempestade e dos ventos.



— No início da tarde conseguimos visualizar a nuvem no radar e emitir o alerta, com aviso de curto prazo, para fortes ventos e pancadas de chuvas — complementou o meteorologista.



A previsão do tempo para os próximos dias continua sendo pancadas de chuvas no fim do dia: as típicas chuvas de verão. Para acompanhar os avisos meteorológicos, a sugestão é acessar o site www.ciram.epagri.sc.gov.br.



Vídeo assusta

O vereador Nardi Arruda, de São José, estava na Câmara de Vereadores, por volta de 18h30min de terça, quando os ventos começaram. Ele gravou um vídeo da ventania que viralizou nas redes sociais. As imagens assustam.



— Eu tenho 45 anos de idade e nunca vi algo assim. Os ventos derrubavam tudo. As mesas de uma lanchonete começaram a voar, pessoas correram para se abrigar no ponto de ônibus, e várias salas da Câmara alagaram com a chuva que caiu de forma vertical — contou o vereador.



O empresário James Drumond, que possui uma imobiliária no Centro de São José, também teve muitos prejuízos. O telhado de uma de suas salas foi levado com o vento. Assim como seu carro, que totalmente danificado com objetos que voaram.



— Mas Graças a Deus só foi estrago material — observou ele.

Carro ficou totalmente amassado após o vendaval Foto: James Drumond / Arquivo Pessoal

Segundo o Coronel Cajueiro, da Defesa Civil, nenhuma pessoa ficou ferida com o vendaval.



Telhado de academia cai em casa

Foto: Divulgação / Defesa Civil de Florianópolis

Em Florianópolis, apenas uma ocorrência chamou a atenção. Um toldo metálico, de uma academia do bairro Coqueiros, caiu com o vento e atingiu duas casas. Segundo o responsável pela Defesa Civil da Capital, Luiz Eduardo Machado, o material bateu ainda no muro de uma das casas, que caiu em cima da residência.



Testemunhas e moradores da região chegaram a afirmar que viram o toldo voar — como papel — antes de cair e atingir as casas. Por sorte, ninguém ficou ferido.



Mais um vídeo chama a atenção nas redes sociais. Confira: