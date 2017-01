VÍDEO: Mágico Kronnus apresenta espetáculo no Porto Verão Alegre

Magia 26/01/2017 | 10h24 Atualizada em

Inspirado nas grandes produções mágicas de Las Vegas, o mágico Kronnus apresenta, como parte da programação do Porto Verão Alegre, um espetáculo em que reúne ilusionismo, humor, dança e poesia, criando um ambiente fantástico onde tudo pode acontecer.



Leia mais:

Cia Teatro Novo apresenta versão atualizada de Sonho de uma Noite de Verão

Nova cena musical de Porto Alegre incorpora ritmos latinos

Após incerteza sobre programação, Fundação Iberê Camargo confirma atividades neste verão



Na quarta e na quinta-feira, o ilusionista sobe ao palco da Amrigs (Ipiranga, 5.311) às 21h para show de 55 minutos.Recheado com grandes ilusões, o show também surpreende com uma bela iluminação cênica e trilha sonora original. No vídeo abaixo, o ilusionista revela um dos segredos de seu espetáculo.

Kronnus, o Ilusionista

Quarta e quinta, às 21h.

Amrigs (Ipiranga, 5311 - Partenon)

Ingressos: R$ 30, à venda no Praia de Belas Shopping, DC Shopping – Casarão Verde – Loja 133, lojas Multisom Iguatemi e Andradas ou pelo site MyTicket.